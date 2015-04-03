В лесах Киева высадили более 700 тысяч саженцев сосны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КО «Киевзеленстрой».

Отмечается, что лесовосстановлением было охвачено: 39,2 га КП «Дарницкое лесопарковое хозяйство»; 35,4 га КП «Святошинское ЛПГ» и 15,7 га КП «ЛПГ «Конча-Заспа».

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Кроме того, на сегодня проведено дополнение лесных культур на площади свыше 100 га из запланированных 220 га.

В КГГА информируют, что территория городских лесов имеет площадь 31,6 тыс. га.