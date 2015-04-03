В Москве впервые возбудили уголовное дело о массовой гибели рыбы

В Москве возбуждено первое уголовное дело о массовой гибели рыбы в реке в результате загрязнения воды, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело по ст. 250 УК РФ (загрязнение вод) возбуждено 3-м отделом управления организации дознания ГУ МВД РФ по Москве по материалам прокуратуры.

Ранее во время круглого стола межрегиональный природоохранный прокурор Москвы Марат Дураев отметил, что в минувшем году на территории Новой Москвы "произошел неприятный момент со сливом воды в зоне реки Цыганка и ее притока Чичеры, из-за чего появилось огромное розовое пятно, приведшее к гибели большого количества рыбы".

В связи с этим прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела.

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Как показала проведенная прокуратурой проверка, сброс загрязняющих веществ был совершен неустановленными лицами не позднее 27 сентября 2014 года в реку в районе поселения Воскресенское.

По оценке экспертов, ущерб от гибели карпов и других рыб составил 565 млн руб.

По данным Мосэкомониторинга, сброс произошел на одном из габионных отстойников, принадлежащих "Мосводостоку". Загрязнение произошло на территориях оздоровительного комплекса "Десна", подведомственного управлению делами президента РФ.

В прокуратуре Московской области сообщили о возбуждении аналогичного уголовного дела - по массовой гибели рыбы на участке акватории Москва-реки в Раменском районе Подмосковья. Как показала проверка, проведенная по информации Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, в сентябре прошлого года в реку были сброшены загрязняющие вещества от чего погибло более 140 тыс. рыб различных видов (судак, лещ, пескарь, окунь, плотва, ерш, бычок, щука и др.). По оценкам экспертов, доля погибшей рыбы составила 50% от общего числа ранее обитавшей на данном участке реки, размер ущерба, по оценке экспертов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, превысил 284 млн руб.

Напомним, в декабре прошлого года УНИАН сообщал, что вылов рыбы в оккупированном Крыму упал на 60%.