Украинские лесхозы выполнили план весенней посадки леса почти на 96%

Лесные хозяйства Украины по состоянию на 2 апреля провели работы по созданию лесных культур на площади 24,4 тыс. га, выполнив план весенней посадки леса на 95,5%, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В то же время, на сегодняшний день работы по посадке леса выполнены на 83,3% от планового показателя на текущий год.

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Согласно сообщению, больше всего лесных культур посажено в гослесхозах Житомирской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Волынской областей.

«Несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, мероприятия по посеву и посадке леса в этих регионах также проведены», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее находящееся в подчинении Минагропрода Госагентство лесных ресурсов сообщило, что в 2015 году планируется осуществить посадку леса на площади 46 тыс. га, что соответствует плановым показателям прошлого года.