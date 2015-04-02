Россию назвали мировым лидером по потере лесов

Россия и Канада являются мировыми лидерами по объемам потерь лесов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в четверг, 2 апреля, Институтом мировых ресурсов (WRI).

Согласно исследованию, на долю двух стран в 2011-2013 годах приходилось 34% от общего количества уничтоженных лесных массивов. При этом Россия и Канада вместе теряли ежегодно около 6,8 миллиона гектаров леса, что сопоставимо с территорией такого государства, как Ирландия, передает DW.dw.

В опубликованном на сайте WRI списке Россия фигурирует на первом месте с 4,319 млн гектаров лесных потерь. Эксперты отмечают, что 70% леса истребляют пожары. Горящие деревья выделяют парниковые газы, что приводит к изменению климата.

Читайте такжеУченые объяснили, как массовая вырубка лесов влияет на урожайность на планете

Как сообщает департамент лесного хозяйства в Сибирском федеральном округе (СФО) РФ, сейчас в Забайкальском крае горят более 14 гектаров леса. Пожары начались 20 марта. С начала 2015 года в СФО было зафиксировано 250 лесных пожаров на площади 25,5 тысяч гектаров.