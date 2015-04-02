87% украинцев беспокоит экологическая ситуация в стране - опрос

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в марте 2015 года исследовательской компанией «TNS в Украине» по заказу Ассоциации зеленых Украины, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН с участием председателя АЗУ Александра Щербаня, сопредседателя АЗУ Ярослава Задесенца, председателя ВОО «Сделаем Украину чистой» Владимира Гаркуши, председателя Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексея Толкачева.

"Мы выяснили, что Украинцы готовы стать европейцами по отношению к вопросам экологии: около 87% украинцев считают экологические вопросы крайне важными (87,8% населения беспокоит экологическая ситуация в Украине, 86,9% считают, что в Украине актуальны проблемы экологии и состояния окружающей среды); 95,5% украинцев согласны с тем, что экологические вопросы должны обсуждаться и приниматься с обязательным участием гражданского общества и украинцы готовы сами активно участвовать в их обсуждении и решении ", - говорится в результатах исследования.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что в этих вопросах полный общественный консенсус между жителями разных регионов Украины - данные практически не отличаются в зависимости от места проживания опрошенных: в Киеве, на западе, востоке, в центре, на юге и севере Украины.

"Практически не отличаются ответы и в зависимости от пола, возраста или уровня образования... Таким образом, мы отмечаем, что в Украине сформировался общественный запрос на охрану окружающей среды при активном участии всех граждан страны. Сейчас у нас происходят те процессы, которые ранее происходили в Европе", - отмечается в результатах исследования.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что в Украине сформировался запрос на активное участие граждан в защите окружающей среды. По мнению представителей АЗУ, экологические организации должны помочь реализовать этот запрос и объединить усилия граждан Украины вокруг трех простых правил: экологические вопросы не менее важны, чем экономические или политические, поэтому недопустимо принятие важных решений без оценки экологических рисков, без проведения независимой профессиональной экологической экспертизы; информация об экологических рисках должна быть открытой и быть в свободном доступе; экологические вопросы не могут обсуждаться без участия организаций гражданского общества, недопустимо принятие важных решений без процедуры общественных слушаний.

*** Исследование проводилось во всех городах Украины, включая поселки городского типа. Целевая аудитория - мужчины и женщины 18-55 лет. Было опрошено 1 тыс. респондентов. Выборка репрезентативная, квотная по полу, возрасту, региону, размерам населенного пункта и типа населенного пункта. Метод опроса - on-line.