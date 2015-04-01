Деятельность Shell, Роснефти и Минобороны РФ угрожает арктическому заповеднику "остров Врангеля" - Гринпис

Это бурение угрожает не только природе Аляски, но и России, в частности — знаменитому арктическому заповеднику «Остров Врангеля», утверждает международная экозащитная организация Гринпис.

В соответствии с наихудшим сценарием разлива нефти, опубликованным Shell, уже через десять дней после аварии нефтяное пятно пересечёт российскую границу. Через 30 дней оно может достигнуть буферной зоны заповедника. Гринпис направил сообщение об этой угрозе в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте такжеЭкологи бьют тревогу: "Газпром" продолжает активное загрязнение Арктики - СМИ«Shell опубликовала моделирование разлива нефти в Чукотском море, который может распространиться почти на 400 километров в сторону России. При этом документы компании не содержат практически никакой информации о трансграничном загрязнении и не предусматривают мер по борьбе с ним», - поясняет Евгения Белякова, координатор арктической программы Гринпис.

Кроме бурения Shell, опасность для заповедника представляет сейсморазведка компании «Роснефть», лицензионные участки которой пересекаются с охранной зоной острова Врангеля. В сентябре прошлого года Гринпис обнаружил, что суда «Роснефти» по неизвестным причинамзаходили в акваторию заповедника.

Беспокойство экологов также вызывает строительство на острове военной базы и жилой инфраструктуры.