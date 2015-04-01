За время боевых действий украинские лесхозы отправили на Донбасс 25 тысяч кубических метров леса

Украинские лесные хозяйства за период военных действий отправили 25 тыс. кубометров леса на нужды армии и населения в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, в марте лесхозы отправили 77 куб. м пиломатериалов, 3870 куб. м дров и 60 куб. м половника.

Наибольший объем лесопродукции предоставили лесхозы Волынской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей. Помощь направлена на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, постройку укреплений сил АТО и для поддержки военных формирований.

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Как сообщал УНИАН, лесные хозяйства Украины в марте высадили 21,5 га леса при запланированной площади посадки в 510 га до конца весны.

Госагентство лесных ресурсов намерено в 2015 году осуществить посадку леса на площади 46 тыс. га, что соответствует плановым показателям прошлого года.

Также агентство при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия планирует в 2015 году включить в проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Консолидация лесной политики в Украине» вопросы реформирования лесного хозяйства.