Уровень Байкала обновил минимум, упав на 9 сантиметров ниже критической отметки

Уровень воды в озере Байкал из-за маловодья продолжает снижаться, за последние дни он упал до отметки 455,91 метра, что на 9 сантиметров ниже критического уровня, сообщил РИА Новости в среду представитель рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению ЧС.

В конце XX века Байкал вступил в длительный период маловодья, который может продлиться до 22-24 лет, то есть еще 3-4 года. Это означает, что за этот период ежегодный приток воды в озеро в среднем "недобирает" 10-15% от среднемноголетней величины, рассчитанной по 110-летнему периоду предшествовавших наблюдений.

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Столь продолжительного периода маловодья за предыдущие 100 лет не наблюдалось: имели место три маловодья продолжительностью 6-9 лет каждое.

"Уровень воды в Байкале по-прежнему падает, сейчас он на отметке 455,91 метра", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время предельные уровни озера Байкал ограничены требованиями постановления правительства РФ от 26 марта 2001 года №234. Документ установил минимальный допустимый уровень воды в 456 метров (тихоокеанская отметка — ТО), максимальный — 457 метров (ТО).