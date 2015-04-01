Ученые предупредили Китай о приближении дефицита воды

Ученые построили модель, учитывающую экономическое развитие Китая, его растущее население и тающие запасы воды. Результаты работы показали, что к 2030 году стране придется существенно снизить расходы воды на сельскохозяйственные нужны, а особенно – на орошение полей. Об этом сообщает Росбалт.

Выращивание риса, являющегося основным злаком Китая, требует огромного количества воды, а это может означать, что Поднебесной придется уменьшить площадь рисовых полей.

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На данный момент правительством Китая предусмотрено снижение потребления воды на 5% к 2030 году. Однако данные ученых говорят о том, что истощение подземных источников в некоторых районах страны вызовет сокращение затрат воды на ирригацию на 14%.

Исследователи предполагают, что руководству Китая стоит задуматься о введении локальных касающихся отдельных провинций мер, направленных на сохранение водных запасов.