Минприроды планирует значительно расширить заповедную зону Украины

Министерство экологии и природных ресурсов планирует значительно расширить заповедную зону Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко сегодня на брифинге.

По его словам, в первую очередь, речь идет о создании заповедников на базе резиденций президента Украины.

«Сейчас мы уже подходим к финалу реализации таких проектов. Резиденции останутся, но они будут значительно меньше по площади, а остальные территории отойдут под государственные заповедные зоны с доступом туда всех желающих», - подчеркнул Шевченко.

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Также в Минприроды работают над созданием Полесского биосферного заповедника на чистых территориях Чернобыльской зоны.

«На очень большой территории Чернобыльской зоны произошло естественное очищение от радиационного фона. И сейчас нет оснований считать эти площади загрязненными. Там уже могут жить люди, можно осуществлять какую-либо деятельность, прежде всего природоохранную и научную», - сказал министр.