Всех жителей Земли сегодня призывают выключить на 1 час свет и электроприборы

Сегодня, 28 марта, в 20:30 по киевскому времени запланировано проведение акции «Час Земли 2015» - люди во всем мире выключат свет на один час, как символ обеспокоенности за будущее Планеты и единства в желании защитить природу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, отмечается, что Час Земли - ежегодное международное событие, учреждено WWF (Всемирным фондом дикой природы). Он проводится в последнюю субботу марта и призывает хозяйства и коммерческие учреждения выключить необязательный свет и электрические устройства на один час.

Акция была начата в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. В 2008 году эта успешная акция распространилась во всем мире. Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. В прошлом году в ней приняли участие более 55 ее городов и городков, в частности, Киев, Одесса, Львов и другие. В 2014 году Час Земли превратился в крупнейшее в мире природоохранное движение: к нему приобщились более 7000 городов в 162 странах по всему миру.

Читайте такжеУкраина в ночь на воскресенье перейдет на летнее времяКроме символического выключения света на 60 минут, нынешняя кампания делает акцент на необходимости и безусловной пользе ежедневных действий каждого гражданина, компании и правительства в сфере энергоэффективности, сохранения окружающей природной среды, экономного использования ресурсов для преодоления экологических проблем и достижения гармонии с природой.