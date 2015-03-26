В марте в Украине посадили 21,5 гектара леса

Согласно сообщению, на данный момент весенняя посадка леса проходит по всей территории Украины.

При этом в общей сложности больше всего лесов посажено в Житомирской (4105 га), Ривненской (3399 га), Киевской (2230 га), Черниговской (1870 га) и Волынской (1650 га) областях.

Также в министерстве напомнили, что один гектар леса в Украине дает около 10 рабочих мест и обеспечивает дополнительно 3-4 центнера зерновых с гектара при посадке его по периметру полей.

В общей сложности лесные ресурсы Украины предоставляют рабочие места и производственное сырье для 1 млн человек.

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Как сообщал УНИАН, находящееся в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия Госагентство лесных ресурсов намерено в 2015 году осуществить посадку леса на площади 46 тыс. га, что соответствует плановым показателям прошлого года.

Также Государственное агентство лесных ресурсов при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия планирует в 2015 году включить в проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Консолидация лесной политики в Украине» вопросы реформирования лесного хозяйства.