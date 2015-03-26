У Путина из-за санкций хотят отменить монополию Роснефти и Газпрома в Арктике

В начале марта помощник президента России Андрей Белоусов доложил Владимиру Путину о проработке обращения ЛУКОЙЛа по поводу предоставления "негосударственным компаниям" доступа к арктическому шельфу, рассказали источники "Коммерсанта".

По их словам, в своем письме чиновник идею "принципиально поддержал", попросив поручить правительству ее проработать и представить предложения до 1 мая. Также господин Белоусов отметил, что либерализация "в рабочем порядке" уже согласована с вице-премьером Александром Хлопониным, министром энергетики Александром Новаком и главой Минприроды Сергеем Донским. Путин с мнением помощника согласился.

Сам глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов встречался с Владимиром Путиным в начале февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил "Ъ": "Решение пока не принято, мы не раскрываем ход дискуссии". В правительстве и ЛУКОЙЛе от комментариев отказались.

Госдума рассмотрит поправки к закону о недрах, позволяющие частным нефтекомпаниям вести добычу на шельфе. На рынке полагают, что речь идет в первую очередь о защите интересов ЛУКОЙЛа, который давно, но безуспешно пытается пробиться на шельф, закрепленный за государственными "Роснефтью" и "Газпромом". До сих пор власти отказывались менять закон, но теперь шансы ЛУКОЙЛа и других частных нефтяников выросли: западные санкции резко остудили энтузиазм госкомпаний по поводу освоения шельфа.

По данным Андрея Белоусова, на 1 января действовало 137 лицензий на разработку шельфа, из которых 49 — у частных компаний. Эти лицензии выданы до принятых в 2008 году поправок к закону "О недрах", по которым работать на шельфе могут только госкомпании. Главным лоббистом изменений был тогда вице-премьер, а ныне президент "Роснефти" Игорь Сечин. ЛУКОЙЛ все эти годы поправки активно критиковал, а "Роснефть" не без конфликтов делила шельф с "Газпромом". Сейчас нефтекомпания владеет правами на разработку 48 шельфовых участков, монополия — 40 участков. Вместе они контролируют около 80% площадей с ресурсами нефти и газа.

При этом, по мнению господина Белоусова, темпы и объемы проведения геологоразведки госкомпаниями "нельзя признать удовлетворительными, что создает значительные риски для решения задачи поддержания добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе". Кроме того, по данным Минприроды, обязательства "Роснефти" и "Газпрома" "не обеспечивают достаточного уровня изученности участков", который не превышает 0,25 пог. км на 1 кв. км при стандартных для мировой практики 0,35-0,5 пог. км.

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О том, что решить проблему можно за счет частных инвесторов, в последние семь лет говорили многие, теперь это признали и в администрации президента. "Роснефть", впрочем, не готова сдаться без боя. Вчера в компании "Ъ" заявили, что "за три года объем сейсморазведочных работ на участках более чем вдвое превышает выполненный на них же за предыдущее десятилетие". "Только в 2014 году компания выполнила геологоразведочные работы на 24 лицензионных участках в объеме, значительно превышающем обязательства", — подчеркивают в "Роснефти". Но перспективы этих проектов неясны. Источники "Ъ", близкие к компании, признавали, что начать добычу без иностранных партнеров, потерянных в результате западных санкций, вряд ли получится.

Еще прошлым летом "Роснефть" обратилась в Минприроды с просьбой об изменениях или корректировке сроков работ по нескольким десяткам лицензий. Но в любом случае, подчеркивает один из собеседников "Ъ", компания с мнением господина Белоусова "резко не согласна", и "менять режим лицензирования преждевременно". Позиция "Газпрома" менее жесткая, источники "Ъ" говорят, что она "еще не определена".

Инициатива Андрея Белоусова по отмене монополии госкомпаний на шельф и критика их работы выглядят опасными для "Роснефти" еще и потому, что чиновник считается наиболее вероятным претендентом на пост председателя совета директоров нефтекомпании (решение об этом будет принято в июне). "Его поведение в интересах конкурентов "Роснефти" вызывает вопросы", — говорит один из собеседников "Ъ". Он добавляет, что Андрей Белоусов выступает и против возврата около $500 млн налога на прибыль, переплаченного участниками "Сахалина-1" (у "Роснефти" 20%), чего добивается партнер госкомпании — американская ExxonMobil.

Еще одним серьезным лоббистом либерализации шельфа источники "Ъ" называют Александра Хлопонина, которого "не устраивает политика "Роснефти". Впрочем, собеседники "Ъ" сходятся во мнении, что пока говорить об окончательной победе идеи рано. ""Роснефть" свою позицию Владимиру Путину изложила. Президент выслушал стороны и сказал, что разберется сам", — отмечает собеседник "Ъ".