К реформе лесного хозяйства Украины привлекут экспертов ООН

Государственное агентство лесных ресурсов при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия планирует включить в проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Консолидация лесной политики в Украине» вопросы реформирования лесного хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на результаты встречи руководства ведомства с представителем Регионального офиса ФАО по Европе и Центральной Азии Раймундом Джелами.

Согласно сообщению, Джелами отметил, что предложение Гослесагентства учтено и необходимо лишь согласовать техническое задание на работу международных экспертов по вопросам реформирования.

Кроме того, стороны обсудили необходимость включения наработок проекта «Консолидация лесной политики в Украине» в проект стратегии реформирования аграрного сектора экономики, инициатором разработки которого является Минагропрод.

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Как сообщал УНИАН, находящееся в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия Госагентство лесных ресурсов намерено в 2015 году осуществить посадку леса на площади 46 тыс. га.

При этом в 2014 году посадка леса была осуществлена на 50 тыс. га, что является перевыполнением плана на 9%.