Городская зелень снижает уровень стресса у жителей мегаполисов - исследование

Эти островки не обязательно должны быть большими, но эффект более выражен, если они ухоженны, пишет Здоровье.

Каменные джунгли — источник стресса. Как можно уменьшить этот стресс, если жизнь в городе неизбежна? Медики предположили, что соприкосновение с природой, пусть и очень короткое, может помочь. Чтобы проверить эту гипотезу, они попросили испытуемых-жителей Филадельфии дважды пройти по запланированному маршруту, неся с собой пульсометр и GPS-приёмник. Затем показания пульсометра сверяли с показаниями GPS, определяя значение пульса в каждой конкретной точке пути.

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Дорога пролегала мимо островков зелени, некоторые из которых перед исследованием обновили, убрав сорняки и мусор и посадив газоны. Остальные незастроенные участки больше походили на пустыри. Первую прогулку все совершали до облагораживания территории, вторую — через 3 месяца после.

Когда испытуемые проходили мимо городской зелени, частота их сердцебиения снижалась. Однако ухоженные участки действовали сильнее: рядом с ними сердца бились на 5 ударов в минуту реже, чем рядом с пустырями. Поскольку в стрессовых условиях сердце бьётся чаще, а в спокойном состоянии — реже, исследователи сделали вывод, что прогулки рядом с ухоженными палисадниками снижают уровень стресса. Это соответствует результатам предыдущих работ, когда было показано, что среди зелени люди чувствуют себя более защищёнными, чем в окружении домов.

Следующий шаг — показать, как изменяется артериальное давление и уровень «гормона стресса» кортизола при прогулках в различных городских условиях.