Городская зелень снижает уровень стресса у жителей мегаполисов - исследование
Учёные из Медицинской школы университета Пенсильвании установили, что частота сердцебиения у людей снижается, после того как они проходят мимо островков зелёной растительности между домами
Эти островки не обязательно должны быть большими, но эффект более выражен, если они ухоженны, пишет Здоровье.
Каменные джунгли — источник стресса. Как можно уменьшить этот стресс, если жизнь в городе неизбежна? Медики предположили, что соприкосновение с природой, пусть и очень короткое, может помочь. Чтобы проверить эту гипотезу, они попросили испытуемых-жителей Филадельфии дважды пройти по запланированному маршруту, неся с собой пульсометр и GPS-приёмник. Затем показания пульсометра сверяли с показаниями GPS, определяя значение пульса в каждой конкретной точке пути.
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Дорога пролегала мимо островков зелени, некоторые из которых перед исследованием обновили, убрав сорняки и мусор и посадив газоны. Остальные незастроенные участки больше походили на пустыри. Первую прогулку все совершали до облагораживания территории, вторую — через 3 месяца после.
Когда испытуемые проходили мимо городской зелени, частота их сердцебиения снижалась. Однако ухоженные участки действовали сильнее: рядом с ними сердца бились на 5 ударов в минуту реже, чем рядом с пустырями. Поскольку в стрессовых условиях сердце бьётся чаще, а в спокойном состоянии — реже, исследователи сделали вывод, что прогулки рядом с ухоженными палисадниками снижают уровень стресса. Это соответствует результатам предыдущих работ, когда было показано, что среди зелени люди чувствуют себя более защищёнными, чем в окружении домов.
Следующий шаг — показать, как изменяется артериальное давление и уровень «гормона стресса» кортизола при прогулках в различных городских условиях.