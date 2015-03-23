Через 15 лет нехватка воды составит 40 процентов - ООН
10:44, 23 марта 2015Природные ресурсы
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Через 15 лет потребность человечества в пресной воде превысит запасы на 40%, говорится в отчете ООН
pennsylvaniafrack.com
Организация призывает пересмотреть использование природных ресурсов, сообщает ВВС.
Главными причинами столь сурового прогноза называются изменение распределения осадков, уменьшение подземных запасов воды и рост численности населения.
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Организация предупреждает, что из-за недостатка воды пострадают сельское хозяйство и промышленность.
В отчете ООН говорится, что правительствам всех стран необходимо пересмотреть политику использования пресной воды, делая упор на сбережении и повторном использовании.
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