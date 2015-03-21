Экологи отмечают международный день лесов

Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО), пишет Calend.ru.

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Причем изначально было принято решение о праздновании этого дня именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний). А в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов (International Day of Forests), как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении.