ООН: через 15 лет нехватка воды в мире составит 40%
16:03, 20 марта 2015Природные ресурсы
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Через 15 лет потребность человечества в пресной воде превысит запасы на 40%, говорится в отчете ООН. Организация призывает пересмотреть использование природных ресурсов.
Через 15 лет потребность человечества в пресной воде превысит запасы / pennsylvaniafrack.com
Главными причинами столь сурового прогноза называются изменение распределения осадков, уменьшение подземных запасов воды и рост численности населения, передает Би-би-си.
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Организация предупреждает, что из-за недостатка воды пострадают сельское хозяйство и промышленность.
В отчете ООН говорится, что правительствам всех стран необходимо пересмотреть политику использования пресной воды, делая упор на сбережении и повторном использовании.
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