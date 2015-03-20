Создание крупнейшего в мире морского заповедника в Индийском океане признали незаконным

Согласно постановлению суда, Британия не проконсультировалась с Маврикием о правах на ловлю рыбы в этой зоне, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Острова Чагос администрируются Великобританией, однако на них предъявляет претензии Маврикий.

В 1960-х годах коренные жители островов были выселены, чтобы освободить место для строительства военной базы США на острове Диего-Гарсия.

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В 2010 году Лондон объявил о создании заповедника в водах Чагос. Это решение также препятстовало возвращению местных жителей, так как их основное занятие - ловля рыбы - оказалось под запретом.

По словам дипломатического корреспондента Би-би-си, нынешнее решение суда в Гааге стало неприятной неудачей для британского правительства в этом затяжном конфликте.