Депутаты предлагают сделать природные парки из резиденций "Синегора", "Залесье" и "Белоозерское"

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы поддержал решение о необходимости передачи из подчинения Государственного управления делами при президенте Украины в Минприроды резиденций «Залесье», «Белоозерское» и «Синегора» и создании на их базе национальных природных парков.

Об этом по результатам слушаний в комитете сказал председатель Комитета по вопросам экологической политики Николай Томенко, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета.

Также комитет обратился в Министерство аграрной политики, Государственное агентство лесного хозяйства Украины относительно обеспечения согласования о передаче земельных участков лесного фонда национальным природным паркам и заповедникам, в соответствии с указами президента. А также - с требованием согласовать государственными предприятиями лесной сферы создание новых и расширение существующих территорий и объектов природно-заповедного фонда на их землях.

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В частности, речь идет о создании национальных природных парков «Орельский» (Днепропетровская область), «Нобельский» (Ривненская область), «Бойковщина» и «Днестровский-Чайковицкий» (Львовская область), «Нижнеднепровский» (Херсонская область), «Днепровско-Тетеревский» (Киевская область), «Куяльницкий» (Одесская область), «Холодный Яр» (Черкасская область), «Верхнее Побужье» (Хмельницкая область), «Западное Побужье» (Волынская область), «Кременчугские плавни» (Полтавская область), «Подольско-Днестровский» (Винницкая область), а также биосферных заповедников Чернобыльского (Киевская обл.) и Полесского (Житомирская обл.).

Относительно расширения национальных природных парков, то, согласно информации Томенко, речь идет о парках: «Олешковские пески», «Нижнесульский», «Кременецкие горы», «Черемошский», «Днестровский каньон», «Верховинский», «Выжницкий», «Двуречанский», «Ужанский», «Карпатский» и др.