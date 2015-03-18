В мире из-за недостатка чистой воды ежегодно умирает около 500 тысяч младенцев - ВОЗ

Ежегодно из-за нехватки чистой воды и антисанитарных условий умирает около полумиллиона новорожденных детей, сообщает Reuters. Как отмечается в совместном докладе ВОЗ и благотворительной организации WaterAid, более 40% клиник в развивающихся странах не имеют доступа к чистой воде, пишет remedium.ru.

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Специалисты подчеркивают, что смерть каждого пятого из этих младенцев можно было бы предотвратить при соблюдении стандартных правил гигиены и наличии чистой воды для купания новорожденных. Авторы исследования пояснили, что сотрудники более трети медучреждений в развивающихся странах не моют руки с мылом.

По словам эксперта ВОЗ по санитарному состоянию окружающей среды и общественному здоровью Марии Нейра (Maria Neira), проведенное в 54 бедных странах исследование показало, что во многих больницах ближайший доступ к воде находится на расстоянии 500 метров.

Авторы работы подчеркивают, что антисанитарные условия являются не только причиной младенческой смертности, но и стали причиной вспышек холеры в Конго, Гаити, Танзании, Южном Судане и Малави.