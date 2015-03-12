Shell отказалась от добычи газа на Харьковщине

Как сообщили Новому времени в Shell, уже выполняется подготовка к ликвидации двух поисковых скважин на территории Харьковской области: Беляевская-400 (Первомайский район) и Ново-Мечебиловская-100 (Близнюковский район).

"Сейчас компания Shell и "Укргазвыдобування" обсуждают процесс прекращения действия договора", - сказано в сообщении.

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Договор о совместной деятельности компании Shell с ОАО "Укргазвыдобування" был подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Договор предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на территории Харьковской области. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины "Беляевская-400" в рамках проекта началось в октябре 2012 года и завершилось 16 сентября 2013 года. Подготовка площадки к бурению второй поисковой скважины "Ново-Мечебиловская-100" началась в июне 2013 года, бурение завершено в марте 2014 года.