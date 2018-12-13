Новый год у ворот: предприятия Гослесагентства уже продали более 100 тысяч елок

При этом обеспечением новогодними елками занимаются и другие лесопользователи.

Предприятия Государственного агентства лесных ресурсов Украины с начала декабря этого года реализовали более 100 тыс. новогодних елок, сообщила пресс-служба Гослесагентства.

"По состоянию на 13 декабря 2018 года государственными лесохозяйственными предприятиями, подчиненными Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализовано 110 876 новогодних елок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что лесхозы Гослесагентства заготавливают новогодние елки со специальных плантаций или во время проведения рубок по формированию и оздоровлению лесов, что не наносит вред лесу. Кроме того, ряд лесхозов занимается выращиванием елок в горшках.

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В ведомстве также отметили, что в сферу управления Гослесагентства входит 73% лесного фонда Украины, при этом обеспечением новогодними елками занимаются и другие лесопользователи.

Как сообщал УНИАН, Гослесагентство создало мобильное приложение для yalynka.info, которое позволяет проверить легальность происхождения новогодних елок по номеру бирки или штрих-коду.

С начала декабря предприятия Гослесагентства начали реализацию новогодних елок, заготовленных на плантациях или во время проведения оздоровительных рубок.