Во Львов везут 30-метровую елку, которая украсит главную площадь города (видео)

Высотой красавица - около 30 метров. Она росла на частном дворе 35 лет.

На Львовщине уже выбрали лесную красавицу, которая на новогодние праздники будет украшать площадь возле Оперного театра. Операция по спиливанию дерева и дальнейшей транспортировке началась с самого утра.

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Об этом гвоорится в сюжете ТСН.

Высотой красавица - около 30 метров. Она росла на частном дворе 35 лет.

Дерево Львову решил подалить местный житель. Из-за огромных размеров дерево заняло весь его двор.

Ель должны установить во Львове уже сегодня.

Как сообщал УНИАН, в Киеве начали украшать главную елку страны.