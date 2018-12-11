Во Львов везут 30-метровую елку, которая украсит главную площадь города (видео)
14:33, 11 декабря 2018Природные ресурсы
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Высотой красавица - около 30 метров. Она росла на частном дворе 35 лет.
Ель должны установить во Львове уже сегодня / скриншот
На Львовщине уже выбрали лесную красавицу, которая на новогодние праздники будет украшать площадь возле Оперного театра. Операция по спиливанию дерева и дальнейшей транспортировке началась с самого утра.
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Об этом гвоорится в сюжете ТСН.
Высотой красавица - около 30 метров. Она росла на частном дворе 35 лет.
Дерево Львову решил подалить местный житель. Из-за огромных размеров дерево заняло весь его двор.
Ель должны установить во Львове уже сегодня.
Коммунальщики рубят елку, которая будет украшать главную площадь Львова
Как сообщал УНИАН, в Киеве начали украшать главную елку страны.
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