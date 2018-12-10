Кроме того, с 15 по 31 декабря в восьми районах Киева на 190 локациях продлится продажа натуральных хвойных деревьев из лесных хозяйств Сумской, Киевской, Житомирской и Полтавской областей.

В Киеве усилили контроль за хвойными насаждениями перед новогодними праздниками.

«На территории городских лесов организовано патрулирование мобильными группами работников лесной охраны коммунальных лесопарковых хозяйств и городского декоративного рассадника «Теремки» для обеспечения охраны хвойных насаждений от самовольных порубок в предновогодний период 2019 года», – сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

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В КГГА напомнили, что коммунальные лесхозы начали реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или во время проведения рубок формирования и оздоровления лесов. Их цена составляет от 66 гривень.

Кроме того, с 15 по 31 декабря в восьми районах Киева на 190 локациях продлится продажа натуральных хвойных деревьев из лесных хозяйств Сумской, Киевской, Житомирской и Полтавской областей.

В администрации отметили, что размер ущерба, причиненного зеленым насаждениям незаконной вырубкой хвойных деревьев в черте городов и других населенных пунктов, составляет от 1152 до 1852 гривень в зависимости от размера дерева. Также нарушители платят штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн), а должностные лица от семи до двенадцати необлагаемых минимумов (119-204 грн).