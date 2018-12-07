Какой будет главная новогодняя елка Украины в этом году (видео)

Новогоднюю елку в Киеве уже начали собирать из трех сотен деревьев на Софийской площади.

Искусственная или настоящая - в этом году главная елка страны впервые за последние годы не будет цельной. Ее уже начали собирать из трех сотен деревьев на Софийской площади.

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Выбирать искусственную елку украинцев призывают греко-католики, живое дерево - лесничие. Что же выбрать – смотрите в сюжете ТСН.

Цельную елку для установки в столице в этом году решили не рубить из-за протестов экологов. Открытие главной новогодней красавицы состоится в День Святого Николая, 19 декабря в 19 часов.

Магазины уже заполнены искусственными елками, они стоят от 300 до 4000 гривень.

Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года киевляне сдали на утилизацию 10 тысяч новогодних елок.