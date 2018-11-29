Украинская пустыня на юге страны стала больше

Решением правительства территорию природного парка "Олешковские пески" увеличили на 45%.

Расположенный на песчаном массиве в Херсонской области национальный природный парк "Олешковские пески" расширили почти наполовину за счет включения в его состав "особенно ценных территорий". Решение об этом Кабмин принял вчера, 28 ноября, пишет правительственный портал.

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К 8020 гектарам созданного в феврале 2010 года природного парка добавят почти 3651 га части Козачьелагерской арены.

"Это <...> наибольший песчаный массив в Европе. Территория представлена 13 типами местообитания, что подчеркивает его большую ценность и нуждается в особенных условиях сохранения", - заявил глава Минэкологии Остап Семерак.

Именно здесь находятся песчаные дюны Украины, а холмы и расположенные между ними низменности время от времени заполняются водой и превращаются в небольшие озера-оазисы. Территория песков ограждена лиственными рощами.

Семерак заверил, что прирост территории "Олешковских песков" - лишь один этап в проекте расширения границ природно-заповедных территорий Украины.

Этот нацпарк является объектом так называемой "Изумрудной сети". Emerald Network - сеть территорий особого природоохранного значения, важных для сохранения биоразнообразия в странах Европы и некоторых странах Африки; создана 20 лет назад.

Отметим, что при создании "Олешковских песков" экологи запрашивали под нацпарк 40 тысяч гектар территории.

На этой территории ранее проводились учения военных ВСУ, позднее экологи "отвоевали" право на природоохранную территорию. Полигон Минобороны, однако, находится рядом.