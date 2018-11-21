Генпрокуратура взялась за чиновников Гослесхоза

Генеральная прокуратура продолжает противодействовать незаконному вывозу необработанных лесоматериалов за пределы Украины.

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц государственных лесохозяйственных предприятий, которые под видом топливных дров реализовывали предпринимателям технологическое сырье, которое в дальнейшем перепродавалось по завышенным ценам.

Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура продолжает противодействовать незаконному вывозу необработанных лесоматериалов за пределы Украины. Установлено, что служебные лица государственных лесохозяйственных предприятий с целью предоставления противоправных преимуществ компаниям, которые в течение 2018 года закупали у этих предприятий необработанную древесину. При реализации древесины, нарушая процедуры ее продажи, они отмечали в документации ложные сведения о ее виде», - отмечается в сообщении.

В частности, в договорах, товарно-транспортных и расходных накладных отмечается, что государственные лесохозяйственные предприятия реализуют указанным компаниям «дрова», «дрова топливные» и т.п., при этом отмечая технологические характеристики, соответствующие технологическому сырью, в результате чего был нанесен значительный ущерб государству.

Согласно материалам уголовного производства, речь идет об ООО «Себрен» и ООО «Алта Ветта», которые в течение 2018 года закупали по прямым договорам у государственных лесохозяйственных предприятиях необработанную древесину. В документации ООО «Себрен» и ООО «Алта Ветта» о продаже этой же древесины в пользу ООО «Свисс Кроно» указывается «технологическое сырье», которая в дальнейшем используется при производстве плитных материалов.

При этом установлено, что указанные компании в специализированных торгах не участвовали, собственного плитного, фанерного и целлюлозно-бумажного производства не имеют, а только закупали технологическое сырье с нарушением соответствующей процедуры у государственных лесхозов по заниженной стоимости с целью последующей его перепродажи по рыночной цене.

В ходе обыска было обнаружено 7 вагонов, в которых содержатся дрова, дрова топливные и технологическое сырье, которые ООО «Свисс Кроно» закупало у ООО «Себрен». В ходе досудебного расследования установлено, что ООО «Себрен» закупало у государственных лесохозяйственных предприятий исключительно дрова и дрова топливные. Однако, в указанных вагонах содержится кроме дров и дров топливных еще и технологическое сырье.

Кроме того, управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Главного следственного управления осуществляется досудебное расследование в отношении должностных лиц ДФС Украины и Гослесагентства Украины. Во время досудебного расследования устанавливаются обстоятельства вывоза за пределы государства, вопреки законодательству Украины, необработанных лесоматериалов.

Так, в конце июля 2018 следователями прокуратуры совместно с работниками таможни и Гослесагентства осуществлен осмотр железнодорожных вагонов с лесопродукцией, которая предназначалась для экспорта в страны ЕС. По результатам выявлены факты занижения объемов древесины и попытку экспортировать необработанные лесоматериалы. Указанные лесоматериалы изъято и судом на них наложен арест.