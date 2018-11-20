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Потерпевший крушение буксир "Параллель" может привести к экологической катастрофе в Черном море

20:12, 20 ноября 2018
Природные ресурсы
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На «сигаретной» барже, выброшенной штормом на одесское побережье, ведут следственные действия / фото dumskaya.net

Потерпевший крушение буксир "Параллель" , который перевозил контрабандные сигареты, может привести к экологической катастрофе. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского порта, сегодня комиссия администрации порта прибыла в район пограничного поста «Ланжерон» на одесском побережье (пляж «Дельфин»), где накануне ночью штормом выбросило на мелководье аварийный буксир «Параллель».

После визуальной оценки обстановки и обследования судна водолазами порта комиссия приняла решение бонировать буксир силами специальной бригады ЛАРН («ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов») для предотвращения загрязнения поверхности моря горюче-смазочными материалами.

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Как отметил начальник администрации порта Игорь Ткачук, на поверхности моря появилась пленка серебристого цвета, что свидетельствует о необходимости срочного принятия мер для предотвращения экологических последствий аварии.

"Поскольку нет возможности подойти к буксиру с моря (судно волной перебросило через волнорез), принято решение доставить комплект из 100 метров боновых заграждений автомобильным транспортом и забонировать буксир другим способом… Сделать это надо успеть сегодня", - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, вчера был спасен экипаж буксира "Параллель", который, как выяснилось позднее, перевозил большую партию контрабандных сигарет. По факту открыто уголовное производство.

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Теги: #Одесса#Черное море#экологическая катастрофа