Потерпевший крушение буксир "Параллель" может привести к экологической катастрофе в Черном море

Комиссия администрации Одесского порта приняла решение бонировать буксир для предотвращения загрязнения поверхности моря горюче-смазочными материалами.

Потерпевший крушение буксир "Параллель" , который перевозил контрабандные сигареты, может привести к экологической катастрофе. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского порта, сегодня комиссия администрации порта прибыла в район пограничного поста «Ланжерон» на одесском побережье (пляж «Дельфин»), где накануне ночью штормом выбросило на мелководье аварийный буксир «Параллель».

После визуальной оценки обстановки и обследования судна водолазами порта комиссия приняла решение бонировать буксир силами специальной бригады ЛАРН («ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов») для предотвращения загрязнения поверхности моря горюче-смазочными материалами.

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Как отметил начальник администрации порта Игорь Ткачук, на поверхности моря появилась пленка серебристого цвета, что свидетельствует о необходимости срочного принятия мер для предотвращения экологических последствий аварии.

"Поскольку нет возможности подойти к буксиру с моря (судно волной перебросило через волнорез), принято решение доставить комплект из 100 метров боновых заграждений автомобильным транспортом и забонировать буксир другим способом… Сделать это надо успеть сегодня", - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, вчера был спасен экипаж буксира "Параллель", который, как выяснилось позднее, перевозил большую партию контрабандных сигарет. По факту открыто уголовное производство.