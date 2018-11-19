Европарламент определил наиболее успешные направления природоохранительных реформ в Украине

В первую очередь в исследовании отмечено, что Украина осуществляет значительный прогресс в принятии евроинтеграционных законов.

Исследовательский центр Европейского парламента опубликовал исследование результатов внедрения европейского законодательства в Молдове, Грузии и Украине согласно с принятыми соглашениями об ассоциации.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, отдельная глава посвящена реформам в природоохранной сфере, ведь для обеспечения устойчивого развития и развития "зеленой экономики", Украина в рамках Соглашения об ассоциации обязалась имплементировать 26 директив и 3 регламента Европейского Союза.

Читайте такжеБелка-акробат ы удивленный лемур: финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы

В первую очередь в исследовании отмечено, что Украина осуществляет значительный прогресс в принятии евроинтеграционных законов, в частности, по защите растений и животных, оценке воздействия на окружающую среду, стратегической экологической оценке, внедрении интегрированного подхода в управлении водными ресурсами, а также внесения изменений в существующее законодательство относительно питьевой воды.

Заместитель Министра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо в качестве положительного примера перехода Украины к нормам европейского экологического законодательства и его адаптации к украинским реалиям среди прочего назвал реформирование водной отрасли.

"После принятия соответствующих законов, мы сейчас успешно создаем бассейновые советы, к которым активно приобщаются водопользователи, представители центральной и местной власти. С 1 января заработает новый государственный порядок мониторинга вод. Он тоже полностью соответствует стандартам и регламентам ЕС", - рассказал Николай Кузьо.

В то же время в исследовании отмечается, что кроме выполнения технических требований, Украине необходимо прилагать еще больше усилий во всех сферах национальной экономики для достижения поставленных целей.