В Киеве появится 16 новых скверов и заказник местного значения в пойме реки Сырец

В заказник «Зеленое озеро» включена территория площадью 6,6 га.

Природную территорию поймы реки Сырец в Подольском районе столицы ориентировочной площадью 6,6 га объявили ландшафтным заказником местного значения «Зеленое озеро».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании 85 из 92 депутатов Киевсовета.

Этим решением депутаты также поручили КП «Плесо» обеспечить охрану заказника.

В решении отмечается, что на территории объекта обнаружены редкие виды животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины, в частности летучие мыши, лисы и водяные курочки, водный папоротник.

Согласно документу, земля не изымается у землепользователя - КП «Киевпастранс». Территория частично входит в охранную зону троллейбусно-ремонтного депо №4.

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Кроме того, согласно решению Киевсовета, будет создан парк площадью 55,8 тыс. кв. метров по адресу: пере. Кияновский, 13-21 в Подольском районе.

Также сегодня депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении статуса сквера 16 земельным участкам в разных районах Киева.

Новые скверы обустроят по таким адресам:

1) на ул. Антоновича, № 108 и на ул. Владимиро-Лыбидской, №№ 20/116, 22 в Голосеевском районе;

2) на ул. Ямской, 4 в Голосеевском районе;

3) на ул. Паньковской между домами №№ 2, 2/25 в Голосеевском районе;

4) на ул. Драйзера, 36 в Деснянском районе;

5) на Андреевском спуске, 33/6 в Подольском районе;

6) на ул. Пражской 1, 3, ул. Сосюры 4, Дарницкая площадь 2/2 в Днепровском районе;

7) на углу улиц Оноре де Бальзака и Марины Цветаевой в Деснянском районе;

8) на ул. Марины Цветаевой, 13 в Деснянском районе;

9) на ул. Маяковского возле домов №№ 62-А, 64-А и 66-А в Деснянском районе;

10) на Броварском проспекте, 11 в Днепровском районе;

11) на Броварском проспекте, 17 в Днепровском районе;

12) на ул. Леонида Первомайского, 7-Б в Печерском районе;

13) на углу ул. Кирилловская и ул. Куреневская в Оболонском районе;

14) в пер. Попова, 2-Г в Оболонском районе;

15) на ул. Маршала Якубовского 2-Г в Голосеевском районе;

16) на ул. Армянская, 1/9К, 3, просп. Николая Бажана, 9-С в Дарницком районе.