Обнаружено чайное дерево, не содержащее кофеина (фото)

В горах на юге Китая обнаружен новый вид дикого чайного растения. Оно практически не содержит кофеина.

Хун-я-ча — дикое чайное растение, распространенное только в узком горном регионе на высоте от 700 до 1000 метров в нескольких соседствующих деревнях на юге провинции Фуцзянь.

Местные считают, что употребление этого чая может понизить внутренний жар, вылечить простуду, избавить от болей в желудке и много другое. Однако, учитывая узкое распространение, детальная информация о хун-я-ча отсутствует, передает Naked Science.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, доктор Чэнь с соавторами охарактеризовал химические компоненты хун-я-ча при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии.

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Они обнаружили, что почки и листья хун-я-ча содержат некоторые потенциально укрепляющие здоровье соединения и в них практически отсутствует кофеин.

"В обычном чае основные пуриновые алкалоиды и катехины — это кофеин и катехины цис-ряда; в хун-я-ча, напротив, преимущественно содержатся транс-катехины, теобромин и практически незаметный кофеин", — объясняют исследователи.

Изучив растение, команда обнаружила, что у хун-я-ча есть мутация в гене, отвечающем за кофеин-синтазу — фермент, способствующий выработке кофеина в большинстве чайных растений.

"Хун-я-ча с естественными низкими уровнями кофеина потенциально может стать популярным напитком благодаря уникальному составу и пользе для здоровья", — заключили ученые.

Ранее новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые выпивают по 8 чашек в день, живут немного дольше тех, кто не пьет кофе совсем.