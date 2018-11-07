В Японии исчез остров - ушел под воду

Один из пограничных необитаемых японских островов, судя по всему, ушел под воду.

Маленький японский остров Эсанбе Ханакита Кодзима внезапно стал звездой новостей после своего исчезновения, которое никто не замечал в течение какого-то времени.

По одной из версий, причиной его исчезновения стала комбинация ветра и ударов дрейфующих льдов, которые потопили остров, возвышавшийся на 1,4 метра над уровнем моря, по информации от 1987 года, передает Naked Science.

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Несмотря на то, что этот остров был слишком мал, он был важен по многим причинам, так как обозначал западную границу спорной цепи островов, которые Япония называет "северными территориями", а Россия — Курильскими островами.

Теперь территория Японии уменьшилась примерно на полкилометра. Эсанбе Ханакита Кодзима находился в 500 метрах от берегов Саруфутсу — поселка на краю острова Хоккайдо. Пропажу заметил писатель Хироси Симидзу, приехавший в Саруфутсу в процессе работы над описанием "скрытых" островов. Береговая охрана должна прибыть на место и подтвердить исчезновение острова. Местные жители говорят, что сторонились его, так как на картах в этом месте отмечен подводный риф.

Остров был одним из 158, получивших официальное название в 2014 году при попытке расширить и прояснить территориальные границы Японии.

Ранее в Японии нашли растение, которое показывается над землей лишь для цветения.