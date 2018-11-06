Посол Австрии раскритиковала британский доклад о контрабанде украинского леса в ЕС

По словам посла, Украине все же необходимо в ближайшее время принять законодательные изменения с целью создания четких и прозрачных условий экспорта древесины для сохранения статуса надежного партнера и развития отрасли.

Выводы доклада британской неправительственной организации Earthsight о контрабанде украинского леса в страны ЕС без конкретных доказательств являются неоправданными и чрезвычайно непрофессиональными.

Об этом в ходе круглого стола «Международные аспекты коррупционных злоупотреблений при торговле украинской древесиной» в Верховной Раде заявила посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер.

«В этом отчете австрийские предприятия, так же как и местные украинские, а также Гослесагентство, органы таможни обвиняются в тотальной вырубке в Карпатах и в том, что они осуществляют контрабанду леса из Украины. Эти обвинения против целого сектора хозяйствования, против австрийских компаний без приведения конкретных доказательств являются неоправданными и чрезвычайно непрофессиональными», - сказала она.

В то же время посол отметила, что Украине все же необходимо в ближайшее время принять законодательные изменения с целью совершенствования законодательной базы и создания четких и прозрачных условий экспорта древесины для сохранения статуса надежного партнера и развития отрасли.

Присутствовавший на круглом столе глава Общества лесоводов Украины Юрий Марчук поддержал слова посла о том, что исследование Earthsight является необъективным, и также подчеркнул необходимость принятия законодательных изменений.

«Древесина, о которой мы так много говорим, экспортируется в ЕС и не только с 1996 года. Вопрос соблюдения стандартов между Украиной и Евросоюзом – это вопрос экономических договоров, и каждый должен отвечать за свое... Я за объективность. Действительно, проблемы есть, и их нужно решать. Необходимо принять законопроекты, которые лежат в Верховной Раде и не принимаются. Законопроект о рынке древесины уже год лежит в комитете и не принимается», - сказал он.

Присутствовавшая на круглом столе главный заведующий сектором международных отношений, науки и связи с общественностью

Гослесагентства Любовь Полякова также отметила необъективность исследования английской организации.

«Сегодня было озвучено, что основной целью исследования было доказать несоответствие выполнения директивы ЕС. То есть изначально было заложено, что в Украине есть нарушения. Также сегодня на слайде была ссылка на отчет, который был опубликован существенно позднее, чем само исследование Earthsight», - сказала она.

Также Полякова отметила, что большое количество информации о деятельности лесной отрасли страны, публикуемое в СМИ, не соответствует действительности.

«В Украине очень искажено восприятие проблем леса и лесного хозяйства в обществе и в СМИ. Ежедневно государственные лесохозяйственные предприятия публикуют на своих сайтах сообщения о неправильно поданной информации в СМИ… Люди видят, что лес вырубается, но люди не хотят видеть, что лес восстанавливается», - подчеркнула она.