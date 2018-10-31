цей матеріал доступний українською

Нефтяные пятна, мертвая рыба и горы мусора: 31 октября отмечается Международный день Черного моря (видео)

17:05, 31 октября 2018
Природные ресурсы
122 0

Площадь Черного моря составляет 413 488 кв.км, средняя глубина 400 м, максимальная – 2 211 м. В связи с деятельностью человека некоторые его участки потеряли способность к самоочищению.

Сильнее всего страдает прибрежная часть Черного моря возле Крымского полуострова. Критически загрязнены нефтяной пленкой Севастопольские бухты. Поскольку сейчас эта территория аннексирована Россией, контроля за выбросами с украинской стороны нет.

Читайте такжеУкраина и Румыния объединят усилия для сохранения рыбных запасов в дельте Дуная и Черном море

В море бездумно сбрасываются сотни тонн минеральных удобрений, пестицидов и нефтепродуктов. Концентрация ядовитых веществ в воде приводит к вымиранию многих жителей моря. В Черном море практически не осталось рыб-хищников, значительно поубавилось дельфинов. Из 23 промышленных видов рыб, которые добывались в 1965 году, осталось лишь пять. Дно прибрежных зон и побережья загрязнены огромным количеством мусора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #экология#дельфины#экологическая катастрофа#Крим