Нефтяные пятна, мертвая рыба и горы мусора: 31 октября отмечается Международный день Черного моря (видео)

Черное море загрязняют 17 европейских стран.

31 октября отмечается Международный день Черного моря. Сегодня над ним нависла угроза экологической катастрофы.

Площадь Черного моря составляет 413 488 кв.км, средняя глубина 400 м, максимальная – 2 211 м. В связи с деятельностью человека некоторые его участки потеряли способность к самоочищению.

Сильнее всего страдает прибрежная часть Черного моря возле Крымского полуострова. Критически загрязнены нефтяной пленкой Севастопольские бухты. Поскольку сейчас эта территория аннексирована Россией, контроля за выбросами с украинской стороны нет.

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В море бездумно сбрасываются сотни тонн минеральных удобрений, пестицидов и нефтепродуктов. Концентрация ядовитых веществ в воде приводит к вымиранию многих жителей моря. В Черном море практически не осталось рыб-хищников, значительно поубавилось дельфинов. Из 23 промышленных видов рыб, которые добывались в 1965 году, осталось лишь пять. Дно прибрежных зон и побережья загрязнены огромным количеством мусора.