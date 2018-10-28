В Германии полиция возбудила дела против 400 экоактивистов, протестующих против вырубки Гамбахского леса

Как сообщили в полиции города Ахен, активистов обвиняют в нарушении общественного порядка.

В западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия полиция открыла дела против 400 экологических активистов движения Ende Gelände, которые выступают против вырубки Гамбахского леса и развития угольной энергетической отрасли.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщили в полиции города Ахен, активистов обвиняют в нарушении общественного порядка.

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Ранее 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту в Индене. Кроме того, на шахте в Гамбахе 18 активистов продолжают удерживать захваченный в субботу экскаватор.

В протестных акциях в субботу приняли участие всего около 6,5 тысячи человек, сообщили в Ende Gelände. Около четырех тысяч активистов заняли пути, по которым концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамбах в Нидерауссем, Фриммерсдорф и Нофрат. По данным полиции, на путях находились около двух тысяч активистов. Из-за демонстрации пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпеном.

На следующей неделе Ende Gelände планирует продолжить протесты против вырубки леса.

Громкие протесты против вырубки Гамбахского леса в Германии продолжаются уже несколько недель. Лес должен был быть частично срублен для добычи бурого угля энергетическим концерном RWE. Однако защитники окружающей среды называют Гамбахский лес едва ли не последним реликтовым лесом Центральной Европы и выступают против планов RWE вырубать столетние деревья. В общей сложности противостояние продолжается уже несколько лет.