Разноцветное чудо-поле: в Тернопольской области зацвела плантация кермека (видео)
12:23, 17 октября 2018Природные ресурсы
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Это вид сухоцветов, которые могут цвести до зимы. Почти 200-метровую плантацию выращивает семья местного фермера.
На Тернопільщині у селі Деренівка зацвіла плантація кермеку
В Тернопольской области в селе Дереневка зацвела плантация кермека.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Это вид сухоцветов, которые могут цвести до зимы. Почти 200-метровую плантацию выращивает семья местного фермера. Говорят, кермек в них процветает десяти цветов.
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Фермеры еженедельно срезают лучшие цветы, но они еще десять лет могут стоять как декоративные.
Ранее сообщалось, что в Черновцах во второй раз за год зацвели каштаны.
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