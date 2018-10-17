Разноцветное чудо-поле: в Тернопольской области зацвела плантация кермека (видео)

Это вид сухоцветов, которые могут цвести до зимы. Почти 200-метровую плантацию выращивает семья местного фермера.

В Тернопольской области в селе Дереневка зацвела плантация кермека.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Это вид сухоцветов, которые могут цвести до зимы. Почти 200-метровую плантацию выращивает семья местного фермера. Говорят, кермек в них процветает десяти цветов.

Читайте такжеНа Буковине стартовал фестиваль тюльпанов (фото)

Фермеры еженедельно срезают лучшие цветы, но они еще десять лет могут стоять как декоративные.

Ранее сообщалось, что в Черновцах во второй раз за год зацвели каштаны.