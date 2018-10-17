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Разноцветное чудо-поле: в Тернопольской области зацвела плантация кермека (видео)

12:23, 17 октября 2018
Природные ресурсы
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Это вид сухоцветов, которые могут цвести до зимы. Почти 200-метровую плантацию выращивает семья местного фермера. Говорят, кермек в них процветает десяти цветов.

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Фермеры еженедельно срезают лучшие цветы, но они еще десять лет могут стоять как декоративные. 

Ранее сообщалось, что в Черновцах во второй раз за год зацвели каштаны.

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Теги: #цветы