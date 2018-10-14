Украина теряет редкие карпатские леса (видео)
На прошлой неделе журналисты программы "ТСН.Тиждень" рассказывали о том, как из-за лазейки в законодательстве в Карпатах вырубают тысячелетние леса. На этот раз они спросили у чиновников, почему именно так происходит.
Более года действует "Закон о защите первобытного леса и старовозрастных деревьев".
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И столько же времени такие структуры, как Гослесагентство и Министерство экологии официально не утвердили участки, которые и должен защищать закон. Хотя за них это сделали специалисты проекта при Всемирном Фонде Природы.
А максимум, что сделало государство – наложило мораторий на вырубку лесов. Вот только мораторий – это не приказ и не требование, а лишь просьба не резать самый ценный в мире лес.