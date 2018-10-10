В оккупированном Крыму Россия уничтожает виноградники Судакской долины

После оккупации Крыма площадь виноградников в Судакской долине сократилась на 46%.

Россия как государство-оккупант уничтожает виноградники Судакской долины в Крыму.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на результаты космической съемки.

"Действия оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя ставят под угрозу существование винодельческой отрасли на Крымском полуострове", - заявили в МинВОТ.

"По результатам специальной обработки данных из открытых источников и космических снимков выявлен упадок виноградарства и уничтожение виноградников на территории Судакской долины (район города Судак)", - говорится в сообщении.

Министерство приводит статистические данные, что по состоянию на 2012 год площадь виноградников Судакской долины составляла 743,9 га. Однако после оккупации Крыма площадь виноградников резко сократилась на 46% и сейчас составляет 397,8 га.

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В МинВОТ объяснили, что причинами этого являются облесение виноградников (заросли деревьями и кустами) - 17,4 га; заброшенные участки (не обрабатываются) - 17,6 га; выкорчеванные виноградники - 59,4 га, а также прореживание (уменьшилось количество кустов винограда) - 251, 7 га.

"Один из основных факторов ухудшения ситуации - незаконные действия оккупационных властей на территории Крыма, в частности незаконное отчуждение земель, строительство объектов инфраструктуры и прокладка дорог на территории виноградников, низкий контроль оккупационных властей за землеустройством", - заявили в министерстве.

В МинВОТ подчеркнули общую неутешительную динамику сокращения площадей плодоносных виноградников в Крыму за время оккупации. Так, по состоянию на 1 января 2013 года их площадь составляла 20,5 тыс. га, а в 2017 году - 14,1 тыс. га, что на 30% меньше.

Кроме того, отдельное беспокойство вызывает снижение урожайности с 56 до 35,4 центнеров с гектара.

"Действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым с его природным потенциалом, а ее безответственность приводит к необратимому вреду окружающей среде и убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории", - отметили в министерстве.

Ранее МинВОТ сообщало о разрушительных последствиях строительства оккупационными властями РФ трассы Алушта - Симферополь - Джанкой в районе Алуштинской долины, в результате чего было викорчевано 46 га виноградников.

Как сообщалось, русло одной из крупнейших рек полуострова полностью высохло.