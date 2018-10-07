В Германии тысячи людей протестовали против вырубки Гамбахского леса (фоторепортаж)

В акции приняли участие около 50 тысяч человек.

Тысячи немцев приняли участие в акции протеста против вырубки Гамбахского леса , что на западе Германии, а также добычи бурого угля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным организаторов, в акции приняли участие около 50 тысяч человек. В полиции отказались от оценки количества протестующих.

"Это - самая большая демонстрация, которую когда-либо видели в Рейнском угледобывающем регионе", - сказал Дирк Янсен, представитель руководства Немецкой федерации по вопросам окружающей среды и защиты природы (BUND).

В акции против добычи угля и вырубки леса приняли участие экологические организации Greenpeace, BUND, NaturFreunde Deutschlands, Campact.

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Лес должен быть частично срубленный ради добычи бурого угля энергетическим концерном RWE. Однако защитники окружающей среды называют Гамбахский лес едва ли не последним реликтовым лесом Центральной Европы и выступают против планов RWE вырубить вековые деревья. Противостояние продолжается уже несколько лет.

В пятницу, 5 октября, Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия временно запретил концерну RWE вырубку деревьев в районе угольного разреза Гамбах - до тех пор, пока не будет принято решение по жалобе экологической организации BUND NRW на план работы буроугольного карьера RWE с 2018 по 2020 год. Другой суд в пятницу разрешил проводить протест, запрета которого добивалась RWE.

Ранее экоактивисты в ответ на планы энергетического концерна начать вырубку части деревьев Гамбахского леса призвали к масштабной акции неповиновения и построили импровизированный лагерь прямо на деревьях. Административный суд Кельна, сославшись на требования противопожарной безопасности, принял решение о его сносе. Соответствующая полицейская операция была приостановлена из-за трагической гибели журналиста, который упал с висячего мостика. Спустя некоторое время снос продолжили. По состоянию на вторник, 2 октября, полиция демонтировала 86 домиков.