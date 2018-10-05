В Таиланде закрыли популярный пляж для сохранения экосистемы побережья (видео)
11:37, 05 октября 2018Природные ресурсы
318 0
Живописный остров Пхи-Пхи-Ле только в прошлом году посетило два миллиона туристов.
В Таиланде в очередной раз закрыли популярный пляж Майя, чтобы уберечь экосистему побережья.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеНа популярном среди туристов острове в Греции на головы пляжников сползла огромная каменная глыба (видео)
На живописный остров Пхи-Пхи-Ле только в прошлом году приезжало два миллиона туристов.
Легендарную славу этому сказочному пляжу со скалами принес фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter