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В Таиланде закрыли популярный пляж для сохранения экосистемы побережья (видео)

11:37, 05 октября 2018
Природные ресурсы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На живописный остров Пхи-Пхи-Ле только в прошлом году приезжало два миллиона туристов.

Легендарную славу этому сказочному пляжу со скалами принес фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

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Теги: #пляж#Таиланд