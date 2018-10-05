В Таиланде закрыли популярный пляж для сохранения экосистемы побережья (видео)

Живописный остров Пхи-Пхи-Ле только в прошлом году посетило два миллиона туристов.

В Таиланде в очередной раз закрыли популярный пляж Майя, чтобы уберечь экосистему побережья. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеНа популярном среди туристов острове в Греции на головы пляжников сползла огромная каменная глыба (видео) На живописный остров Пхи-Пхи-Ле только в прошлом году приезжало два миллиона туристов. Легендарную славу этому сказочному пляжу со скалами принес фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

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