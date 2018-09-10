На Шри-Ланке ликвидируют последствия масштабного разлива нефти в океан (фоторепортаж, видео)

Небольшой рыбацкий поселок Усветакейява, где произошла катастрофа, находится на западе Шри-Ланки и омывается водами Индийского океана.

В ночь на 8 сентября 2018 года на Шри-Ланке у побережья Усветакейявы при перекачке нефти с танкера лопнул трубопровод, в результате чего в море вылилось 25 тонн нефти.

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В устранении последствий аварии задействованы 300 служащих береговой охраны и ВМС.

Отметим, небольшой рыбацкий поселок Усветакейява находится на западе Шри-Ланки и омывается водами Индийского океана. Также здесь расположены несколько курортов.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые прогнозируют рост кислотности океана до уровня, которого не было 14 миллионов лет.