В Украине создали новый Национальный парк с уникальной природой (фото)

Он расположен на Ривненщине, а название получил от крупнейшего озера Полесья – Нобель, которое располагается именно здесь.

В Украине появился новый Национальный природный парк "Нобельский".

Он расположен на Ривненщине, а название получил от крупнейшего озера Полесья – Нобель, которое располагается именно здесь.

В пределах заповедника будут охранять уникальные растения и животных Западного Полесья, написал на своей странице министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Большая часть нового парка входит в состав Изумрудной сети – группы природоохранных территорий, которые обеспечивают естественное разнообразие Европы. Поэтому уникальность этой местности уже давно признали за пределами Украины.

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"Нобельський НПП будет граничить с двумя объектами ПЗФ – НПП "Припять-Стоход" и Ривненским природным заповедником. Думаю, такое соседство будет способствовать развитию экологического туризма и сохранению уникального для этого региона биоразнообразия.", - говорится на странице министра.

Кроме того, через парк проходит узкоколейная железная дорога "Антоновка-Заречное", которая считается самой длинной не только в Украине, но и во всей Европе. Поэтому, посещая заповедник, можно и на природу полюбоваться, и уникальную аттракцию посетить.

В перспективе, в пределах парка, планируют еще лучше развить инфраструктуру для туристов и обустроить рекреационные зоны.