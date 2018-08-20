Возле института Амосова в Киеве застройщик под прикрытием "титушек" вырубил десятки деревьев - депутат Киевсовета

Активисты заявляют, что склон без деревьев может сползти, что приведет к катастрофе.

На склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова застройщик сегодня вырубил десятки деревьев и продолжает устанавливать строительный забор.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, который приехал в Протасов Яр, у себя в Facebook.

«Данный земельный участок еще при Черновецком был передан в аренду на 5 лет для обслуживания. Через несколько лет изменили целевое назначение – под строительство офисно-торгового комплекса и продлили аренду на 10 лет. Сейчас земельный участок находится в аренде до 2022 года под строительство офисно-торгового центра. Территория здесь 3 га и 3 га планируется под вырубку», - заявил Назаренко.

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Активисты, которые сейчас находятся на месте, чтобы не допустить дальнейшей вырубки, отмечают, что деревья сдерживают склон от того, чтобы он не спустился вниз. «Если склон не будет должным образом укреплен, а он должен быть укреплен именно естественным образом – деревьями, то может случиться трагедия, может сойти вся эта гора вплоть до Протасового Яра. Этим будет парализовано важную транспортную магистраль, что проходит внизу. Также рядом строится новый реабилитационный центр Института Амосова. Если будет плохо со склоном, то пострадает и центральный заведение, которое занимается проблемами сердца», - отметил один из присутствующих активистов.