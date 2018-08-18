ГФС анонсировала масштабные проверки экспортеров леса

12:27, 18 августа 2018
Природные ресурсы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает zn.ua.

Проверки 60 таких субъектов хоздеятельности налоговое ведомство планирует завершить до конца текущего месяца.

Налоговики уже провели плановые проверки 102 экспортеров древесины.

В ГФС планируют уделить особое внимание операциям с нерезидентами, сопутствующим услугам и ренте за пользование лесными ресурсами, чтобы определить реальность операций переработки и обработки древесины на территории Украины.

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С помощью компетентных органов других стран налоговики намерены проверить объемы экспортных операцій и правильность классификации экспортируемой древесины.

«Работа должна быть скоординирована с подразделениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем», — отмечает ГФС.

Ранее Верховная Рада приняла закон о сохранении лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

23 июля президент Петр Порошенко ветировал этот документ, вернув его в сессионный зал с поправками.

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Теги: #лес#ГФСУ#незаконная вырубка деревьев#экспорт леса