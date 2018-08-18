ГФС анонсировала масштабные проверки экспортеров леса

Налоговики уже провели плановые проверки 102 экспортеров древесины.

Государственная фискальная служба намерена до конца года осуществить плановые проверки 133 экспортеров леса.

Об этом сообщает zn.ua.

Проверки 60 таких субъектов хоздеятельности налоговое ведомство планирует завершить до конца текущего месяца.

Налоговики уже провели плановые проверки 102 экспортеров древесины.

В ГФС планируют уделить особое внимание операциям с нерезидентами, сопутствующим услугам и ренте за пользование лесными ресурсами, чтобы определить реальность операций переработки и обработки древесины на территории Украины.

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С помощью компетентных органов других стран налоговики намерены проверить объемы экспортных операцій и правильность классификации экспортируемой древесины.

«Работа должна быть скоординирована с подразделениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем», — отмечает ГФС.

Ранее Верховная Рада приняла закон о сохранении лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

23 июля президент Петр Порошенко ветировал этот документ, вернув его в сессионный зал с поправками.