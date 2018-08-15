Во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за токсичных водорослей

Чрезвычайное положение объявили в 7 округах штата, а власти обещают 1,5 миллиона долларов США на ликвидацию последствий.

Во Флориде, США, объявили режим чрезвычайного положения из-за токсичные красные водоросли, которые размножились в воде. Губернатор штата Рик Скотт официально объявил о том, что повышенное количество водорослей привела к проблемам со здоровьем, в частности затруднение дыхания.

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Как передает Громадське, также на берег вынесло мертвых животных: рыбу, черепах и даже акулу. Фотографии с пляжей выкладывают в соцсетях под хэштегом #RedTide (красный прилив). Чрезвычайное положение объявили в 7 округах штата, а власти обещают 1,5 миллиона долларов США на ликвидацию последствий.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве токсичные грибки оккупировали три многоэтажки и могли повлечь смерть ребенка.