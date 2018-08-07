Зеленый кисель: экологи бьют тревогу из-за "цветущей" воды в Днепре, которая нас "убивает" (фото)

Потребляемая человеком вода, которая содержит фосфаты, может привести к прерыванию беременности, снижению продолжительности жизни, повышенной заболеваемости, врождённым детским патологиям.

Экологи бьют тревогу: вода в Днепре в Киеве неестественного зеленого цвета, от нее исходит крайне неприятный запах.

Это связано с процессом аномального роста водной растительности и, в частности, сине-зеленых водорослей, которые выделяют альготоксины, отравляя водоемы. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.

Отмечается, что аномальный рост водной растительности вызван крайне высоким уровнем фосфатов в воде, которые содержат почти все моющие средства.

"Азот и фосфор подавляют иммунную систему человека, вызывают аллергии, а при постоянном накоплении могут поражать мозг, почки, печень и легкие. Фосфаты являются благодатной почвой для развития микроорганизмов. В результате в воде уменьшается количество кислорода, она начинают буквально гнить... К сожалению, процесс этот остановить невозможно, ведь Днепр неспособен сам себя очищать", - говорится в сообщении.

Напомним, что фосфаты изобилуют в современных моющих средствах, они обычно применяются в порошках для стирки (но не только в них). Вред этих веществ заключается в их свойствах удобрений. Попадая в реку или озеро, фосфаты способствуют резкому усилению роста водорослей. Из-за этого наблюдается картина, когда "вода цветет": водоросли выделяют опасные токсины, вызывающие отравление.

"Зеленоватая пленка на поверхности воды, которую и наблюдают киевляне, фактически, это – отмершие водоросли, которые появляются в процессе цветения. А интенсивность развития водорослей зависит от теплой погоды. Жаркое лето приводит к буйному цветению вод Днепра", - отметили в Ассоциации рыболовов Украины.

При этом живые водоросли почти невидимы, они лишь образуют зеленоватый цвет воды. А вот отмершие водоросли, сбиваясь к берегам, образуют настоящую пленку неприятного зеленого цвета.

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Глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков рассказал, что когда большая концентрация отмерших водорослей в воде, то можно получить легкие ожоги на коже, также высокий уровень альготоксинов может привести к появлению аллергических реакций.

Эту проблему можно начать решать, ограничив на законодательном уровне применение фосфатов в моющих средствах. Как, например, в странах Евросоюза.

Добавим, что на сегодняшний день не существует государственной программы по изменению ситуации с "цветением" воды, которая является критическим и угрожающим явлением для окружающей среды.

"Днепр не умирает, он де-факто мертв, поскольку лишился способности к самоочищению", – говорит эколог, доктор технических наук Евгений Яковлев.

"Наши стиральные машины, сливают отработанную воду в канализацию. Очистные сооружения не читают формулу фосфатов, и они попадают в Днепр. При заборе питьевой воды устаревшие очистные сооружения также не читают формулу фосфатов, пропуская их, и поэтому они беспрепятственно попадают в краны наших квартир. Мы пьем воду, разбавленную отходами с автомоек… Попадая в человеческий организм, фосфаты провоцируют онкологические заболевания. Вот и получается, что автомойки, сливая отходы в ливневки, являются чуть ли не основной причиной отравления питьевой воды", - подытожили эксперты.

Ранее в Ассоциации рыболовов Украины заявили, что в Днепровских водохранилищах морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями.