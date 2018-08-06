В Украине усыхает почти 400 тысяч гектаров леса – Гослесагентство

Усыхание хвойных деревьев объясняют изменениями климата.

Площадь массового усыхания деревьев достигает 395,4 тысяч гектаров и охватывает Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.

Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов.

По данным службы, половина погибших деревьев – почти 200 тысяч гектаров – это сосновые насаждения. Усыхание хвойных деревьев объясняют изменениями климата. Температура повышается, количество осадков уменьшается, а вместе с ними падает уровень грунтовых вод. Это делает деревья неустойчивыми к вредителям, в частности верхушечного короеда.

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Согласно информации Гослесагентства, лесохозяйственные предприятия за первую половину 2018 года приняли меры по улучшению санитарного состояния лесов на площади более 70 тысяч гектаров.

Ранее Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконный вывоз леса за границу.