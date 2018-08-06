Леонардо Ди Каприо инвестирует в создание эко-кроссовок
08:43, 06 августа 2018Природные ресурсы
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Актер известен своей любовью к природе, его фонд отдает миллионы долларов на ее защиту.
REUTERS
Актер Леонардо Ди Каприо инвестирует в создание эко-кроссовок, подписав контракт с компанией Allbirds.
Герой голливудский фильмов заявил, что этот бренд первым начал разрабатывать новые ингредиенты, которые станут образцом для всей индустрии.
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Создание продуктов устойчивого развития требует ярой приверженности идее со стороны производителей, которые понимают важность создания экологически чистой обуви и сохранения природы. Ди Каприо высоко отзывается о Allbirds и гордится взаимному сотрудничеству.
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