Леонардо Ди Каприо инвестирует в создание эко-кроссовок

Актер известен своей любовью к природе, его фонд отдает миллионы долларов на ее защиту.

Актер Леонардо Ди Каприо инвестирует в создание эко-кроссовок, подписав контракт с компанией Allbirds. Герой голливудский фильмов заявил, что этот бренд первым начал разрабатывать новые ингредиенты, которые станут образцом для всей индустрии. Читайте такжеФонд Ди Каприо пожертвовал рекордные за свою историю $20 миллионов на защиту окружающей среды Создание продуктов устойчивого развития требует ярой приверженности идее со стороны производителей, которые понимают важность создания экологически чистой обуви и сохранения природы. Ди Каприо высоко отзывается о Allbirds и гордится взаимному сотрудничеству.

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