Катастрофа в Крыму: русло одной из крупнейших рек полуострова полностью высохло (фото, видео)

Уже вторую неделю в Крыму идут ливни – и лишь это спасает водохранилище от полного высыхания.

Прошедшие обильные осадки не спасли от высыхания одну из крупнейших рек оккупированного Крыма – Биюк-Карасу.

Русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло, передает "Крым.Реалии" слова блогера из аннексированного полуострова Заремы Сеитаблаевой.

"Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания", - говорится в сюжете.

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Дно водохранилища теперь зарастает травой. Уже вторую неделю в аннексированном Крыму идут ливни – и лишь это спасает его от полного высыхания. Но дожди не в силах пополнить водоем с таким масштабным зеркалом, влаги испаряется больше, чем приходит с осадками. А впереди жаркий август, потому Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.

Кроме того, полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.